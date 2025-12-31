У цей день наші предки готувалися до святкування Нового року. Про Дні ангела й інші свята 31 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті преподобної Меланії Римлянки

Вона народилася в заможній християнській родині. Однак доля дівчини ще з юних років була сповнена випробувань. У 14-річному віці її видали заміж, та після трагічної втрати двох немовлят, вона разом із чоловіком вирішила цілковито присвятити себе служінню Богу. Так, подружжя спрямувало свої зусилля на допомогу знедоленим. Зокрема, Меланія разом з чоловіком відвідувала в'язниці, опікувалася хворими, будувала лікарні та храми. Згодом свята обрала шлях аскетизму, оселившись на Оливній горі. Саме там через деякий час звели монастир. Відомо, що життя святої обірвалося у 439 році.

Хто святкує День ангела 31 грудня?

За новоюліанським календарем, 31 грудня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Михайло, Петро та Меланія.

