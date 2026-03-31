У цей день наші предки молилися в церкві та просили в Господа дощу для рясного врожаю. Про Дні ангела й інші свята 31 березня – розповідає Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

День пам'яті преподобного Іпатія, єпископа

Преподобний Іпатій Цілитель – видатний подвижник Києво-Печерської лаври, чиє служіння припало на XIV століття. У часи, коли монастир оговтувався після монголо-татарської навали, Іпатій став прикладом абсолютного самозречення. Його аскетизм вражав навіть братію. Відомо, що святий дотримувався найсуворішого посту, споживаючи лише черствий хліб та воду, а ніч присвячував молитвам. За таку духовну відданість Господь наділив його даром чудотворення. Що цікаво, Іпатій зцілював недужих лише доторком рук або молитвою. Він опікувався ченцями та жителями Києва, які масово приходили до нього за порятунком. Після смерті тіло святого залишилося нетлінним. Сьогодні мощі Іпатія спочивають у Дальніх печерах Києво-Печерської Лаври.

Хто святкує День ангела 31 березня?

За новоюліанським календарем, 31 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Йосип, Ганна та Веніамін.

