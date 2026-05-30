У цей день наші предки намагалися не косити траву та відкладали похід у ліс на інший час. Про Дні ангела й інші свята на 30 травня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті преподобного Ісаакія Далматського

Святий Ісаакій жив у IV столітті, коли імператор Валент жорстоко переслідував християн. Прагнучи захистити свою віру, монах залишив обитель і вирушив до Константинополя. Там він зустрівся з правителем і закликав його відкрити православні храми. Імператор відкинув це прохання й наказав кинути праведника спочатку в рів, а згодом – до в'язниці. Тоді Ісаакій пророкував Валенту загибель у вогні, якщо той не припинить утиски вірян. Правитель не послухав святого та вирушив у військовий похід проти готів. Через деякий час імператор загинув у будинку, охопленому вогнем – саме так, як і передбачав святий. Після очевидного здійснення пророцтва люди звільнили Ісаакія з ув'язнення, визнали його пророком і почали шанувати.

Хто святкує День ангела 30 травня?

За новоюліанським календарем, 30 травня Дні ангела в Україні святкують: Андрій, Василь, Євдокія, Єфросинія, Степан, Фелікс, Ян та Жанна.

Що ще відзначають?

Щороку 30 травня світ відзначає День жіночої емансипації. Історики пов'язують появу цієї дати з двома різними подіями. Прихильники першої версії вважають, що свято вшановує пам'ять Жанни д'Арк, яка загинула цього дня у 1431 році. Інша теорія вказує на 30 травня 1932 року, коли в Німеччині ухвалили закон "Про юридичний статус жінок-чиновників".

Також сьогодні святкують День степу, Міжнародний день картоплі та День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження в Україні.