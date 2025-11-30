У цей день наші предки збиралися вдома, щоб поворожити на судженого, долю й майбутнє. Про Дні ангела й інші свята 30 листопада – розповідає 24 Канал з посиланням на Андріївську церкву.

День святого апостола Андрія Первозванного

Спочатку він був послідовником Івана Предтечі, а пізніше – став першим з дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Проповідуючи Слово Боже, Андрій відвідав Скіфію, Македонію, Фракію та Віфінію, і, за переказами, благословив пагорби майбутнього Києва. Відомо, що останні роки свого життя святий провів у Греції. Однак через масове навернення людей у християнство Андрій викликав гнів влади в епоху імператора Нерона. У зв'язку з цим, апостола засудили до страти – до розп'яття. Попри страшні тортури, апостол не зрікся Господа та молився аж до самої смерті.

Хто святкує День ангела 30 листопада?

За новоюліанським календарем, 30 листопада іменини святкують:

Андрій – це ім'я виникло у Стародавній Греції та означає "мужній" або "хоробрий".

Іван – має давньоєврейське коріння та трактується як "милість Божа".

Що ще відзначають?