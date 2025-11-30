У цей день наші предки збиралися вдома, щоб поворожити на судженого, долю й майбутнє. Про Дні ангела й інші свята 30 листопада – розповідає 24 Канал з посиланням на Андріївську церкву.
День святого апостола Андрія Первозванного
Спочатку він був послідовником Івана Предтечі, а пізніше – став першим з дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Проповідуючи Слово Боже, Андрій відвідав Скіфію, Македонію, Фракію та Віфінію, і, за переказами, благословив пагорби майбутнього Києва. Відомо, що останні роки свого життя святий провів у Греції. Однак через масове навернення людей у християнство Андрій викликав гнів влади в епоху імператора Нерона. У зв'язку з цим, апостола засудили до страти – до розп'яття. Попри страшні тортури, апостол не зрікся Господа та молився аж до самої смерті.
Хто святкує День ангела 30 листопада?
За новоюліанським календарем, 30 листопада іменини святкують:
- Андрій – це ім'я виникло у Стародавній Греції та означає "мужній" або "хоробрий".
- Іван – має давньоєврейське коріння та трактується як "милість Божа".
Що ще відзначають?
- 30 листопада щороку відзначають День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. Його встановили у вересні 2010 року наказом тодішнього міністра оборони Михайла Єжеля. Головна мета свята – вшанувати воїнів, які захищають повітряний простір країни від ворога, надають своєчасну інформацію про загрози та координують дії інших військових підрозділів.
- Також сьогодні святкують Міжнародний день захисту інформації. Його заснувала Асоціація комп'ютерного обладнання у США, у 1988 році. Тоді фахівці вперше зафіксували велику епідемію комп'ютерного вірусу, яка змусила забезпечити інформаційний захист для користувачів.
- Крім цього, 30 листопада відзначають Всесвітній день домашніх тварин, День пам'яті всіх жертв хімічної війни та День гарбуза в Україні.