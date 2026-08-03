У цей день наші предки набирали воду з джерела. Про Дні ангела й інші свята 3 серпня – розповідає Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

День пам'яті святих преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста

Далмат був військовим та служив при дворі імператора Феодосія Великого. Згодом він вирішив залишити службу й присвятити життя релігії. Разом із сином Фавстом чоловік вирушив до Константинополя, де вони прийняли чернецтво в обителі преподобного Ісаакія. Після смерті наставника Далмат очолив монастир, почав активно захищати християнство й у 431 році став учасником Третього Вселенського Собору в Ефесі. За переказами, преподобний прожив майже 90 років.

Хто святкує День ангела 3 серпня

За новоюліанським календарем, 3 серпня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Ісаак, Далмат, Фавст, Семен та Олексій. У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях.

Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 3 серпня у світі відзначають Всесвітній день кавуна. Це неофіційне свято, присвячене смачній соковитій ягоді, зародилося у Сполучених Штатах Америки та через деякий час поширилося іншими країнами світу.

Також цього дня підтримують важливу медично-соціальну ініціативу – День поширення інформації про синдром гвоздики. Це свято підтримки людей з рідкісним генетичним захворюванням, яке має на меті підвищити обізнаність суспільства про цю патологію, розповісти про її симптоми та сприяти розвитку наукових досліджень.