У цей день наші предки готувалися до посівних робіт. Про Дні ангела й інші свята 3 березня – розповідає Тернопільська єпархія Православної Церкви України.

Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на березень 2026 року

День пам'яті мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска

У III – IV століттях у місті Амасія жили троє нерозлучних друзів – Євтропій, Клеонік та Василіск. За свою непохитну віру в Ісуса Христа вони опинилися у в'язниці. Навіть страта їхнього однодумця, великомученика Теодора Тирона, не зламала волю чоловіків. Навпаки, в'язниця стала для них новим місцем для проповіді, де святим вдалося навернути до християнства багатьох язичників. Попри нелюдські тортури, друзі мужньо витримали усі випробування і не зреклися Господа. Якось мучеників силоміць привели до язичницького храму, вимагаючи принести жертви ідолам. Тоді Євтропій палко помолився, і раптом стався могутній землетрус. Язичницькі статуї вмить зруйнувалися, а з небес пролунав голос, який сказав, що на цьому самому місці постане християнська святиня. Розлючений таким дивом правитель наказав піддати святих ще жорстокішим мукам, але їхній дух залишився незламним. Зрештою, праведники прийняли мученицьку смерть. Відомо, що Євтропія та Клеоніка розіп'яли, а Василіску відсікли голову.

Хто святкує День ангела 3 березня?

За новоюліанським календарем, 3 березня Дні ангела святкують жінки з іменем Марта. Воно має давньоєврейське коріння та означає "пані" або "господиня".

Що ще відзначають?