Яке церковне свято у п'ятницю, 29 травня: хто сьогодні відзначає День ангела

29 травня віряни вшановують пам'ять святої мучениці Феодосії. Вона постраждала за віру у 307 році.

У цей день наші предки сіяли пшеницю та готували кашу.

День пам'яті святої мучениці Феодосії

Коли дівчині було всього 17 років, правителі вже тривалий час жорстоко переслідували християн. У день Великодня Феодосія прийшла до в'язниці, де тримали вірян. Вони говорили про Боже Царство. Дівчина вклонилася їм і попросила помолитися за неї перед Богом. Вартові побачили це, схопили її та привели до місцевого правителя Урвана. Той вимагав, щоб Феодосія зреклася Христа і принесла жертву язичницьким богам, але вона відмовилася це робити. Тоді дівчину почали жорстоко катувати. Однак Феодосія терпіла весь цей біль мовчки. Коли правитель знову наказав їй підкоритися, вона відповіла, що щаслива постраждати разом з іншими мучениками. Після цього кати прив'язали до її шиї важкий камінь і кинули в море, але ангели врятували дівчину і вивели з води. Тоді Феодосію відправили на роздертя диким звірам, але тварини навіть не торкнулися її. Зрештою дівчині відсікли голову.

Хто святкує День ангела 29 травня?

За новоюліанським календарем, 29 травня святкують День ангела люди з іменами: Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Олександр, Марія і Фаїна.

Що ще відзначають?

Щороку 29 травня відзначають Міжнародний день миротворців ООН. Його встановили за ініціативою Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Що цікаво, в Україні вперше відсвяткували це свято у 2003 році.

Також сьогодні вшановують Всесвітній день здоров'я травної системи та Міжнародний день Евересту.