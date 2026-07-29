У цей день наші предки ходили до лісу, де збирали врожай ягід. Про Дні ангела й інші свята 29 липня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого мученика Калиника

Святий мученик Калиник жив у III – IV століттях і походив з Кілікії. Ще з дитинства він відзначався милосердям та відданістю християнській вірі. У зрілому віці Калиник подорожував містами, проповідуючи Євангеліє. В Анкірі він відкрито закликав язичників відмовитися від ідолопоклонства, через що місцева влада затримала його та відправила на суд до правителя Сакерда. Попри жорстокі катування, Калиник відмовився зректися своїх переконань і подякував Богові за випробування. Зрештою святий сам попросив прискорити страту й добровільно зайшов у багаття, прославляючи Бога до останньої хвилини життя.

Хто святкує День ангела 29 липня

За новоюліанським календарем, 29 липня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Анатолій, Костянтин, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Остап і Роман.

Що ще відзначають

Щороку в Україні вшановують День пам'яті полеглих бійців Сил спеціальних операцій. Цю дату встановили на згадку про події 2014 року біля Сніжного, що на Донеччині. Тоді спецпризначенці 3-го окремого полку імені князя Святослава Хороброго вирушили на порятунок збитих українських льотчиків. Під час виконання бойового завдання група потрапила в засідку та розпочала нерівний бій з ворогом, у якому українські воїни загинули.

Також сьогодні святкують Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією.