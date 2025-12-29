У цей день наші предки намагалися не виходити з дому. Про Дні ангела та інші свята 29 грудня – пише 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

Цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на грудень 2025 року

День пам'яті святих дітей, вбитих у Вифлеємі

Згідно з біблійними переказами, Ісус Христос з'явився на світ у Вифлеємі в родині Діви Марії та святого Йосипа. Місцем народження Спасителя став скромний хлів, а знаменням цієї великої події — яскрава зоря, що спалахнула на нічному небі. Саме вона вказала шлях волхвам, які прийшли вклонитися Божому Сину. Дізнавшись про прихід Месії, підступний цар Ірод намагався вистежити Його через волхвів, але ті не викрили йому таємницю. Охоплений страхом за свою владу, правитель наказав вбити всіх новонароджених у країні, сподіваючись, що серед загиблих опиниться й Ісус. Христу вдалося врятуватися, але 14 тисяч невинних немовлят загинули від рук воїнів. У християнській традиції ці діти вважаються першими мучениками, які віддали свої життя за Сина Божого.

Хто святкує День ангела 29 грудня?

За новоюліанським календарем, 29 грудня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Антон, Данило, Лев, Макар, Аріна та Ірина.

Що ще відзначають?