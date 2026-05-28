28 травня – яке церковне свято: чию пам'ять сьогодні вшановують віряни

28 травня віряни вшановують пам'ять святого преподобного Микити, єпископа Халкідонського. Він не підтримував іконоборство, тому зазнав страшних мук.

У цей день наші предки працювали в полі та на городі. Про Дні ангела й інші свята на 28 травня – розповідає Волинська єпархія Православної Церкви України.

День пам'яті преподобного Микити, єпископа Халкідонського

Микита Халкідонський жив на межі VIII – IX століть і служив єпископом у місті Халкідон. Святий постійно допомагав бідним, опікувався сиротами та підтримував вдів. Коли до влади прийшов імператор Лев Вірменин, який очолював рух проти вшанування релігійних ікон, єпископ відкрито засудив цю політику. Микита закликав вірян і надалі шанувати образи Ісуса Христа. Через таку позицію правитель наказав заарештувати священнослужителя. Так, Микита зазнав жорстоких катувань, а потім відправився у заслання. Саме в ув'язненні єпископ і помер. Втім, навіть після смерті Микити люди продовжували приходити до його мощей, оскільки вірили в їхню цілющу силу.

Хто святкує День ангела 28 травня?

За новоюліанським календарем, 28 травня Дні ангела в Україні святкують: Денис, Дмитро, Захар, Іраклій, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро, Альона, Олена та Ілона.

Що ще відзначають?

Всеукраїнський день краєзнавства українці щороку відзначають 28 травня. Це свято з'явилося у 2017 році завдяки ініціативі Національної спілки краєзнавців України. До речі, цю дату обрали зовсім не випадково, адже саме 28 травня 1925 року в Харкові відкрилася Перша всеукраїнська конференція з краєзнавства. Ця подія офіційно започаткувала та об'єднала український краєзнавчий рух. Головна мета цього дня – привернути увагу суспільства, науковців та державних установ до вивчення рідного краю.

Також сьогодні святкують День народження майонезу, День менструальної гігієни та Міжнародний день дій за здоров'я жінки.