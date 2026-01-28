У цей день наші предки займалися прибиранням та грілися біля печі. Про Дні ангела та інші свята 28 січня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті преподобного Єфрема Сирина

Він народився у IV столітті в місті Нізібія. Зростаючи в християнській родині, Єфрем змалку плекав у серці любов до Бога. Саме це згодом спонукало святого обрати шлях самітництва в горах. Тривалий час Єфрем жив в одному з монастирів Едеси. Крім того, преподобний був духовним наставником для багатьох людей, підтримуючи їх своїми проповідями та порадами. Він невтомно вивчав Святе Письмо та надихався ним для створення власних духовних праць, зокрема для численних молитов і повчань. Сила його слова була такою, що нерідко допомагала навертати язичників до істинної віри. Останні дні свого життя праведник провів у печерному затворі, де й відійшов до Господа.

Хто святкує День ангела 28 січня?

За новоюліанським календарем, 28 січня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Володимир, Георгій та Ольга.

