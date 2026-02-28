У цей день наші предки ходили до лісу, де збирали гілочки сосни, щоб пізніше зробити обереги для дому. Про Дні ангела й інші свята 28 лютого – Православний церковний календар.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на лютий 2026 року

День пам'яті преподобного Василя, сповідника

Життєвий шлях преподобного розпочався у VIII столітті на землях Малої Азії. Завдяки своїй глибокій духовності Василь здобув повагу серед людей і був обраний єпископом міста Парія. На той час припало правління імператора Льва III Ісавра, який розгорнув жорстоку кампанію іконоборства. Святий Василь не зміг змиритися з наругою над святинями і мужньо став на захист ікон, відстоюючи право вірян на їхнє шанування. За свою непохитну віру та опір владі він, разом зі своїм сподвижником Прокопом Декаполітом, був схоплений і кинутий до в'язниці. Святі вийшли на волю лише після смерті імператора. Свої останні роки Василь провів у мирі та відійшов у вічність у глибокій старості, приблизно у 750 році.

Хто святкує День ангела 28 лютого?

За новоюліанським календарем, 28 лютого Дні ангела святкують люди з іменами: Нестор, Марина та Кіра.

Що ще відзначають?