У цей день наші предки намагалися не виходити з дому. Про Дні ангела й інші свята 28 липня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена

Вони були одними з найперших учнів Христа й поповнили число апостолів від сімдесяти. Разом зі святим Стефаном чоловіки служили дияконами та опікувалися християнською громадою. Прохор тривалий час записував Євангеліє та послання під диктування Івана Богослова, а пізніше очолив єпископську кафедру в Нікомедії, де активно навертав людей до нової віри. Никанор віддано ніс церковну службу, але загинув під час чергової хвилі переслідувань християн. Тимон став єпископом аравійського міста Басторія, де сміливо проповідував Святе Письмо та залучав язичників до вчення Христа. Саме через це він прийняв жорстокі катування та мученицьку смерть. Пармен же все життя присвятив допомозі апостолам і помер від хвороби.

Хто святкує День ангела 28 липня

За новоюліанським календарем, 28 липня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Василь, Іван, Микола, Остап, Павло, Юліан, Юхим, Анастасія, Антоніна, Ірина та Олена.

Що ще відзначають

Щороку 28 липня відзначають День пам'яті закатованих або загиблих в полоні. Верховна Рада встановила його у 2025 році, аби на державному рівні вшанувати героїзм і трагедію захисників та цивільних громадян. Дата 28 липня має глибокий підтекст. Саме цього дня у 2022 році Росія вчинила кривавий теракт у селищі Оленівка, на Донеччині, вбивши полонених, серед яких були захисники "Азовсталі". Ця трагедія стала черговим свідченням воєнних злочинів агресора та цинічного нехтування Женевською конвенцією. У цей день українці згадують усіх воїнів і мирних жителів, які загинули поза полем бою – у нелюдських умовах в'язниць і концтаборів, зазнаючи катувань, без права на належну медичну допомогу чи юридичний захист. Попри знущання та тиск, вони зберегли гідність і відданість Україні.

Також сьогодні святкують Всесвітній день боротьби з гепатитом.