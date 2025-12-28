У цей день наші предки проводили час вдома разом з рідними й близькими. Про Дні ангела й інші свята 28 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святих мучеників, спалених Нікомидії

За часів жорстокого правління імператора Максиміліана християнство було під суворою забороною. Саме тоді язичницька жриця на ім'я Домна відкрила для себе Послання апостола Павла, яке докорінно змінило її життя. Жінка таємно вирішила прийняти хрещення від єпископа Кирила та роздати свої статки бідним. Попри переслідування та ув'язнення, Домна змогла втекти до монастиря. Через деякий час імператор дізнався, що свята жриця втекла, тому дуже розлютився. Він спрямував свій гнів на її сестер за вірою, а згодом спалив церкву, у якій перебувало близько двох тисяч християн. Навіть після масових страт Домна залишалася відданою своїм переконанням. Переодягнувшись у чоловічий одяг, вона тривалий час доглядала за могилами мучеників, яких рибалки діставали з моря. Саме за це віддане служіння та відмову повернутися до язичництва Максиміліан наказав її стратити.

Хто святкує День ангела 28 грудня?

За новоюліанським календарем, 28 грудня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Веніамін, Георгій, Єгор, Лаврентій, Ян, Анна, Варвара, Євдокія, Єфросинія та Наталія.

Що ще відзначають?