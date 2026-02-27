У цей день наші предки готувалися до весни. Про Дні ангела й інші свята 27 лютого – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті преподобного Прокопія Декаполіта

Згідно з переказами, життєвий шлях святого Прокопія припав на епоху правління імператора Лева III Ісавра. У ті часи активно поширювалося іконоборство. Однак Прокопій, який був ченцем у Константинополі та присвятив себе духовному служінню, категорично не погоджувався з цією течією. Разом зі своїм відданим учнем Василієм він відкрито засуджував єретиків. За таку сміливість імператор наказав кинути Прокопія до в'язниці. Святий витримав нелюдські тортури, але дивом залишився живим. Прокопій вийшов на волю лише після смерті правителя. Пізніше святий повернувся до рідної обителі, де й відійшов у вічність у глибокій старості.

Хто святкує День ангела 27 лютого?

За новоюліанським календарем, 27 лютого Дні ангела святкують чоловіки з іменем Прокопій. Воно має давньогрецьке походження та означає "успішний".

Що ще відзначають?