У цей день наші предки допомагали нужденним та займалися рукоділлям. Про заборони й інші свята 27 листопада – пише 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.
Цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на листопад 2025
День пам'яті святого великомученика Якова Персянина
Він жив у IV столітті в Персії. Яків походив із заможної та знатної християнської родини, мав дружину та дітей, яких виховував у вірі. Його кар'єра також була блискучою, адже він обіймав високу посаду при дворі перських царів. Однак під час одного з військових походів, зазнавши тиску царя, Яків злякався визнати себе християнином. У хвилину слабкості він зрадив свою віру і приніс жертву язичницьким ідолам разом з правителем. Ця новина шокувала його родину. Мати та дружина, дізнавшись про відступництво, написали Якову листа, благавши чоловіка схаменутися. Усвідомивши жах свого вчинку, святий почав голосно молитися про прощення. Коли про його молитви донесли цареві, Якова викликали на допит. Втім, цього разу святий вже не зрікся Христа. Розлючений цар наказав стратити Якова. Через деякий час святий загинув мученицькою смертю.
Що не можна робити?
- Не слід сваритися та сперечатися з рідними.
- Не можна починати нові справи, бо тоді притягнете невдачі в житті.
- Не рекомендується виходити на вулицю ввечері.
- Не варто починати ремонт вдома.
Що ще відзначають?
- 27 листопада відзначають День заснування Національної академії наук України. Її створили у 1918 році під час установчих зборів. Засновником академії став гетьман України Павло Скоропадський, а першим президентом НАНУ – український вчений Володимир Вернадський.
- Також сьогодні вшановують День подяки в США. Офіційного статусу це свято набуло лише у 1789 році. Тоді перший президент США Джордж Вашингтон проголосив 26 листопада Днем подяки, закликавши народ висловити вдячність за незалежність, завершення війни та прийняття Конституції. Однак остаточно дата закріпилася лише у 1863 році, коли Авраам Лінкольн переніс святкування на четвертий четвер листопада, зазначає History. Зазвичай американці проводять це свято за приготуванням святкового обіду, де головне місце на столі посідає запечена індичка. Разом із нею подають картопляне пюре, журавлинний соус та гарбузовий пиріг. Перед початком трапези родина часто промовляє молитву або слова вдячності, наприклад, "Боже, бережи Америку".