У цей день наші предки допомагали нужденним та займалися рукоділлям. Про заборони й інші свята 27 листопада – пише 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

День пам'яті святого великомученика Якова Персянина

Він жив у IV столітті в Персії. Яків походив із заможної та знатної християнської родини, мав дружину та дітей, яких виховував у вірі. Його кар'єра також була блискучою, адже він обіймав високу посаду при дворі перських царів. Однак під час одного з військових походів, зазнавши тиску царя, Яків злякався визнати себе християнином. У хвилину слабкості він зрадив свою віру і приніс жертву язичницьким ідолам разом з правителем. Ця новина шокувала його родину. Мати та дружина, дізнавшись про відступництво, написали Якову листа, благавши чоловіка схаменутися. Усвідомивши жах свого вчинку, святий почав голосно молитися про прощення. Коли про його молитви донесли цареві, Якова викликали на допит. Втім, цього разу святий вже не зрікся Христа. Розлючений цар наказав стратити Якова. Через деякий час святий загинув мученицькою смертю.

Що не можна робити?

Не слід сваритися та сперечатися з рідними.

Не можна починати нові справи, бо тоді притягнете невдачі в житті.

Не рекомендується виходити на вулицю ввечері.

Не варто починати ремонт вдома.

Що ще відзначають?