У цей день наші предки доглядали за домашніми тваринами. Про Дні ангела й інші свята 27 березня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті мучениці Матрони

Матрона Солунська жила у III – IV століттях, була рабинею в юдейки, на ім'я Павтіла. Попри те, що господиня жорстоко наказала їй зректися Ісуса Христа, свята залишалася непохитною у своїх переконаннях і таємно відвідувала богослужіння. Розгнівана такою відданістю, Павтіла завдала жінці нелюдських страждань і кинула її до в'язниці. Втім, лише диво допомогло мучениці вижити. Після цього жорстока господиня продовжила катувати Матрону голодом, спрагою та побоями, аж поки свята не віддала душу Богові. Її тіло поховали за християнським звичаєм, а невдовзі й саму Павтілу наздогнала кара – вона загинула, впавши з високої міської стіни.

Хто святкує День ангела 27 березня?

За новоюліанським календарем, 27 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Павло, Іван, Макар та Олександр.

