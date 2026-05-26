У цей день наші предки ходили на риболовлю разом з рідними. Про Дні ангела й інші свята на 26 травня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті апостолів від 70 Карпа й Алфея

Карп входив до числа сімдесяти апостолів і був вірним учнем Павла. Вони разом подорожували та розповідали людям про Ісуса. Пізніше Карп став єпископом у Фракії та поїхав навчати християнства жителів острова Крит. Він навертав язичників до віри та викривав юдеїв. Саме за це його жорстоко вбили. Кажуть, що після смерті святі мощі Карпа зцілювали хворих.

Водночас до наших часів збереглося мало інформації про святого Алфея. Він жив у галілейському місті Капернаум. Чоловік виховав двох синів, Якова та Матвія, які також стали апостолами. До речі, останній ще й написав Євангеліє. За переказами, Алфей теж подорожував і розповідав народу про християнську віру.

Хто святкує День ангела 26 травня?

За новоюліанським календарем, 26 травня Дні ангела в Україні святкують: Георгій, Олена та Івана.

Що ще відзначають?

Щороку 26 травня відзначають Всесвітній день лінді-хопу. Цей запальний танцювальний стиль зародився в афроамериканських районах Нью-Йорка на зламі 1920 – 1930-х років. У своєму неповторному ритмі лінді-хоп гармонійно поєднав найяскравіші елементи джазу, степу, чарльстону та брейквею.

Також сьогодні святкують Всесвітній день рудих і Всесвітній день Дракули.