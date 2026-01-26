У цей день наші предки проводили час з родиною і гралися з домашніми улюбленцями. Про Дні ангела й інші свята 26 січня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті преподобних Ксенофонта, дружини його Марії й синів їх Аркадія та Іоанна

У V столітті жило заможне та благочестиве подружжя – Ксенофонт і Марія. Їхні сини, Аркадій та Іоанн, під час морської подорожі зазнали корабельної аварії. Дивом врятувавшись у різних місцях, брати вирішили присвятити життя служінню Богу і прийняти чернецтво. Минув час, і Ксенофонт з Марією вирушили у паломництво до Єрусалима. Саме там родина возз'єдналася. Зустрівши синів живими, батьки також присвятили решту життя Господу, а Іоанн і Аркадій згодом прославилися як великі пустельники-чудотворці.

Хто святкує День ангела 26 січня?

За новоюліанським календарем, 26 січня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Аркадій, Семен, Федір і Марія.

