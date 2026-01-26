У цей день наші предки проводили час з родиною і гралися з домашніми улюбленцями. Про Дні ангела й інші свята 26 січня – розповідає Православний церковний календар.
Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на січень 2026 року
День пам'яті преподобних Ксенофонта, дружини його Марії й синів їх Аркадія та Іоанна
У V столітті жило заможне та благочестиве подружжя – Ксенофонт і Марія. Їхні сини, Аркадій та Іоанн, під час морської подорожі зазнали корабельної аварії. Дивом врятувавшись у різних місцях, брати вирішили присвятити життя служінню Богу і прийняти чернецтво. Минув час, і Ксенофонт з Марією вирушили у паломництво до Єрусалима. Саме там родина возз'єдналася. Зустрівши синів живими, батьки також присвятили решту життя Господу, а Іоанн і Аркадій згодом прославилися як великі пустельники-чудотворці.
Хто святкує День ангела 26 січня?
За новоюліанським календарем, 26 січня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Аркадій, Семен, Федір і Марія.
Що ще відзначають?
- Щороку 26 січня відзначають Міжнародний день митника. Його встановили у 1983 році за ініціативою Всесвітньої митної організації. Що цікаво, дату 26 січня обрали невипадково. Річ у тім, що саме в цей день, у 1953 році, у Брюсселі відбулися перші збори Ради митного співробітництва.
- Також сьогодні святкують Всесвітній день екологічної освіти, День фтору, День працівника контрольно-ревізійної служби України та День Австралії.