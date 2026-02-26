У цей день наші предки ходили на риболовлю. Про Дні ангела й інші свята 26 лютого – розповідає Волинська єпархія Православної Церкви України.
День пам'яті святого Порфирія, архієпископа Газького
Він походив із заможної македонської родини з міста Солунь. Здобувши блискучу освіту, Порфирій відмовився від світського життя й обрав шлях служіння Богу. Спершу чоловік вирушив до Єгипту, де працював на Нітрійській горі, а пізніше став самітником у Йорданській пустелі. Після виснажливої аскетичної роботи чоловік сильно занедужав. Однак Порфирій дивом зцілився, побачивши уві сні Ісуса Христа. Згодом святого висвятили на єпископа Гази. На цій посаді він активно поширював християнське вчення, навертав язичників та захищав вірян від переслідувань ідолопоклонників. Життєвий шлях святого завершився у глибокій старості, приблизно у 420 році.
Хто святкує День ангела 26 лютого?
За новоюліанським календарем, 26 лютого Дні ангела святкують чоловіки з іменем Севастіан. Воно має давньогрецьке походження та означає "вельмишановний" або "священний".
Що ще відзначають?
- Щороку 26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Це важлива пам'ятна дата, яка уособлює незламність духу та громадянську мужність жителів півострова. Саме 26 лютого 2014 року тисячі кримських татар, українців та людей інших національностей зібралися на мирний мітинг біля будівлі Верховної Ради АРК у Сімферополі, щоб підтримати територіальну цілісність України. Цей день є нагадуванням усьому світу про те, що спротив досі триває, а боротьба за звільнення Криму не припиниться до повної деокупації та повернення його жителів додому.
- Сьогодні також святкують День термоса, День цифрового навчання та Всесвітній день фісташок.