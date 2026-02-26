У цей день наші предки ходили на риболовлю. Про Дні ангела й інші свята 26 лютого – розповідає Волинська єпархія Православної Церкви України.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на лютий 2026 року

День пам'яті святого Порфирія, архієпископа Газького

Він походив із заможної македонської родини з міста Солунь. Здобувши блискучу освіту, Порфирій відмовився від світського життя й обрав шлях служіння Богу. Спершу чоловік вирушив до Єгипту, де працював на Нітрійській горі, а пізніше став самітником у Йорданській пустелі. Після виснажливої аскетичної роботи чоловік сильно занедужав. Однак Порфирій дивом зцілився, побачивши уві сні Ісуса Христа. Згодом святого висвятили на єпископа Гази. На цій посаді він активно поширював християнське вчення, навертав язичників та захищав вірян від переслідувань ідолопоклонників. Життєвий шлях святого завершився у глибокій старості, приблизно у 420 році.

Хто святкує День ангела 26 лютого?

За новоюліанським календарем, 26 лютого Дні ангела святкують чоловіки з іменем Севастіан. Воно має давньогрецьке походження та означає "вельмишановний" або "священний".

Що ще відзначають?