У цей день наші предки збирали врожай. Про Дні ангела й інші свята 26 липня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого мученика Єрмолая

У III столітті Єрмолай служив священником у Никодимії. Коли імператор Максиміан розпочав жорстокі гоніння на християн, він разом із однодумцями був змушений переховуватися. Втім, Єрмолай і надалі відкрито проповідував свою віру. Під час однієї із зустрічей святий переконав молодого язичника прийняти християнство та охрестив його. Згодом, під час нової хвилі переслідувань, язичники схопили Єрмолая. Попри вимоги зректися Христа й принести жертву ідолам, святий залишився непохитним у своїх переконаннях, за що невдовзі його стратили.

Хто святкує День ангела 26 липня

За новоюліанським календарем, 26 липня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Сергій, Федір і Гнат.

Що ще відзначають

Щороку 26 липня відзначають День дядька й тітки. Це свято започаткували у США, але згодом ідея вшановувати близьких родичів припала до душі мешканцям багатьох інших країн. Цей день створили для того, щоб нагадати про важливу роль, яку тітки та дядьки відіграють у нашому житті. Вони нерідко стають для племінників не лише наставниками й порадниками, а й старшими друзями, з якими можна поділитися секретами та весело провести час. У цей день варто зателефонувати своїм рідним, написати їм декілька теплих слів, завітати в гості чи просто подякувати за турботу, підтримку та дитячі спогади.

Також сьогодні святкують День працівників торгівлі в Україні, Всесвітній день бабусь, дідусів і людей літнього віку, Всесвітній день тофу та День парашутиста.