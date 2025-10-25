У цей день наші предки згадували померлих родичів. Про заборони й інші свята 25 жовтня – розповідає 24 Канал з посиланням на Коломийську єпархію Православної Церкви України.

Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на жовтень 2025

День пам'яті святих мучеників Маркіяна і Мартирія

Вони жили у Константинополі в IV столітті. Чоловіки служили в головному храмі міста: Маркіян був читцем, а Мартирій – іподияконом. Крім цього, святі були також секретарями святого Патріарха Павла Сповідника. У ті часи поширювалася єресь Арія, яка заперечувала божественність Ісуса Христа. Імператор Констанцій, син святого Константина Великого, був прихильником цієї ідеї, тому почав переслідувати християн. Після вигнання Патріарха Павла аріани намагалися змусити Маркіяна і Мартирія зрадити віру, обіцяючи їм багатства й високі посади. Однак святі залишилися непохитними у сповіданні Христа як істинного Бога. Коли підкуп і лестощі не подіяли, мученикам почали погрожувати стратою. Через деякий час Маркіяну та Мартирію відтяли голови. Тіла святих поховали християни за усіма традиціями.

Що не можна робити?

Не слід веселитися та розважатися.

Не можна заздрити, лихословити та пліткувати.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним.

Не рекомендується їсти хліб, бо тоді в наступному році буде поганий урожай.

Що ще відзначають?