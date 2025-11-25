У цей день наші предки завершували весільний сезон. Про заборони й інші свята 25 листопада – пише 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

Цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на листопад 2025

День пам'яті священномученика Климента

Він народився в Римі у заможній родині. Климент рано втратив батьків, але водночас зміг здобути гарну освіту завдяки своєму походженню. Одного дня чоловік вирушив на Схід, де зустрів апостола Павла. Саме завдяки цьому знайомству Климент вирішив присвятити себе служінню Господу та охреститися. Згодом святий почав обіймати посаду єпископа в Римі. Протягом 9 років Климент керував Римською Церквою, допомагаючи християнам. Втім, чоловік жив за часів правління імператора Траяна, який був прихильником язичництва. Саме тому правитель, дізнавшись про діяльність єпископа, наказав заслати його до Криму. Неподалік Херсонеса Климент продовжував проповідувати християнство, завдяки чому віра швидко поширилася серед місцевих жителів. За це імператор сказав негайно втопити святого в морі. Частину мощей Климента віряни перенесли до Риму.

Що не можна робити?

Не рекомендується займатися важкою фізичною роботою.

Не варто дивитися в дзеркало до світанку, бо тоді притягнете труднощі в життя.

Не слід лихословити, конфліктувати та заздрити.

Не можна виходити з дому ввечері.

Що ще відзначають?