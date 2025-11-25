У цей день наші предки завершували весільний сезон. Про заборони й інші свята 25 листопада – пише 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
День пам'яті священномученика Климента
Він народився в Римі у заможній родині. Климент рано втратив батьків, але водночас зміг здобути гарну освіту завдяки своєму походженню. Одного дня чоловік вирушив на Схід, де зустрів апостола Павла. Саме завдяки цьому знайомству Климент вирішив присвятити себе служінню Господу та охреститися. Згодом святий почав обіймати посаду єпископа в Римі. Протягом 9 років Климент керував Римською Церквою, допомагаючи християнам. Втім, чоловік жив за часів правління імператора Траяна, який був прихильником язичництва. Саме тому правитель, дізнавшись про діяльність єпископа, наказав заслати його до Криму. Неподалік Херсонеса Климент продовжував проповідувати християнство, завдяки чому віра швидко поширилася серед місцевих жителів. За це імператор сказав негайно втопити святого в морі. Частину мощей Климента віряни перенесли до Риму.
Що не можна робити?
- Не рекомендується займатися важкою фізичною роботою.
- Не варто дивитися в дзеркало до світанку, бо тоді притягнете труднощі в життя.
- Не слід лихословити, конфліктувати та заздрити.
- Не можна виходити з дому ввечері.
Що ще відзначають?
- 25 листопада щороку відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства проти жінок. Його встановили у 1999 році за ініціативою Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, пише United Nations. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 25 листопада 1960 року сестер Мірабаль, які брали участь у повстанні проти Рафаеля Трухільо, лідера Домініканської Республіки, жорстоко вбили. У цей день заведено говорити про проблеми, перед якими щодня у світі постають тисячі жінок, і запропонувати шляхи вирішення цих труднощів.
- Також сьогодні святкують День супу гаспачо та День байдужості.