Яке церковне свято 25 листопада: цікаві прикмети та заборони на цей день
Сьогодні в церкві вшановують пам'ять священномучеників Климента, папи Римського, і Петра, архієпископа Олександрійського. В Україні – День пам’яті жертв голодоморів.
25 листопада наші предки не снідали, а лише вечеряли. Бо вважали, що у цей день будь-яку роботу потрібно робити на голодний шлунок, пише 24 Канал.
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Святий Климент проповідував християнську віру. Через це його відправили у заслання – у місце, де були вапнякові копальні. Священномученикові й там вдалося знайти людей, які так само як і він дотримувалися християнства. Проте згодом Климента спіткала мученицька смерть – святого втопили у морі.
Петро Олександрійський також поширював християнство серед людей. Через це його засудили до страти. Святий сам вийшов до катів. Кажуть, що у ніч, коли Петра вбили, біля його труни молилася якась дівчина. Вона почула голос, який сказав, що християн більше не будуть переслідувати.
Прикмети та заборони на цей день
- Якщо вранці розіб'єте чашку, то вас чекає важкий день.
- Сьогодні не можна давати гроші у борг.
- Якщо 25 листопада піде сніг, то літо буде дощове.
- Заборонено сваритися, сумувати та бажати комусь зла.
- Народні повір'я кажуть, що якщо зранку встати з ліжка одразу на обидві ноги, то день пройде вдало.
- Не можна підмітати підлогу перед сном, інакше у господарів дому не буде достатку.
- Якщо вранці на землі лежатиме багато снігу, то наступного року буде рясний врожай.
День пам’яті жертв голодоморів
Сьогодні для українців скорботний день. Щороку у четверту суботу листопада вшановують пам'ять жерт голодоморів 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 років. Традиційно у цей день проходить акція "Свічка пам'яті". Люди о 16:00 запалюють свічку на підвіконні та вшановують усіх загиблих під час геноциду українського народу.