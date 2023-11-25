Яке церковне свято 25 листопада: цікаві прикмети та заборони на цей день

Сьогодні в церкві вшановують пам'ять священномучеників Климента, папи Римського, і Петра, архієпископа Олександрійського. В Україні – День пам’яті жертв голодоморів.

25 листопада наші предки не снідали, а лише вечеряли. Бо вважали, що у цей день будь-яку роботу потрібно робити на голодний шлунок, пише 24 Канал.

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Святий Климент проповідував християнську віру. Через це його відправили у заслання – у місце, де були вапнякові копальні. Священномученикові й там вдалося знайти людей, які так само як і він дотримувалися християнства. Проте згодом Климента спіткала мученицька смерть – святого втопили у морі.

Петро Олександрійський також поширював християнство серед людей. Через це його засудили до страти. Святий сам вийшов до катів. Кажуть, що у ніч, коли Петра вбили, біля його труни молилася якась дівчина. Вона почула голос, який сказав, що християн більше не будуть переслідувати.

Прикмети та заборони на цей день

Якщо вранці розіб'єте чашку, то вас чекає важкий день.

Сьогодні не можна давати гроші у борг.

Якщо 25 листопада піде сніг, то літо буде дощове.

Заборонено сваритися, сумувати та бажати комусь зла.

Народні повір'я кажуть, що якщо зранку встати з ліжка одразу на обидві ноги, то день пройде вдало.

Не можна підмітати підлогу перед сном, інакше у господарів дому не буде достатку.

Якщо вранці на землі лежатиме багато снігу, то наступного року буде рясний врожай.

День пам’яті жертв голодоморів

Сьогодні для українців скорботний день. Щороку у четверту суботу листопада вшановують пам'ять жерт голодоморів 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 років. Традиційно у цей день проходить акція "Свічка пам'яті". Люди о 16:00 запалюють свічку на підвіконні та вшановують усіх загиблих під час геноциду українського народу.