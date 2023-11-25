Какой церковный праздник 25 ноября: интересные приметы и запреты на этот день

Сегодня в церкви чтят память священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского. В Украине – День памяти жертв голодоморов.

25 ноября наши предки не завтракали, а только ужинали. Так как считали, что в этот день любую работу нужно делать на голодный желудок, пишет 24 Канал.

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Святой Климент проповедовал христианскую веру. Поэтому его отправили в ссылку – в место, где были известняковые прииски. Священномученику и там удалось найти людей, которые так же как и он придерживались христианства. Однако впоследствии Климента постигла мученическая смерть – святого утопили в море.

Петр Александрийский также распространял христианство среди людей. Из-за этого его приговорили к смертной казни. Святой сам вышел к палачам. Говорят, что в ночь, когда Петра убили, у его гроба молилась какая-то девушка. Она услышала голос, сказавший, что христиан больше не будут преследовать.

Приметы и запреты на этот день

Если утром разобьете чашку, то вам предстоит тяжелый день.

Сегодня нельзя давать деньги взаймы.

Если 25 ноября пойдет снег, то лето будет дождливым.

Запрещено ссориться, унывать и желать кому-то зла.

Народные поверья говорят, что если с утра встать с постели сразу на обе ноги, то день пройдет удачно.

Нельзя подметать пол перед сном, иначе у хозяев дома не будет достатка.

Если утром на земле будет много снега, то в следующем году будет обильный урожай.

День памяти жертв голодоморов

Сегодня для украинцев скорбный день. Ежегодно в четвертую субботу ноября чтят память жертв голодоморов 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годов. Традиционно в этот день проходит акция "Свеча памяти". Люди в 16:00 зажигают свечу на подоконнике и чествуют всех погибших во время геноцида украинского народа.