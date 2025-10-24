У цей день наші предки займалися рукоділлям, зокрема шили та вишивали. Про заборони й інші свята 24 жовтня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
День пам'яті преподобного Арефи, затворника Печерського
Він народився у Полоцьку, а жив у Печерському монастирі. Ареф був доволі скупим чоловіком, тому ніколи не допомагав нужденним та ховав свої скарби. Однак якось вночі злодії вкрали все його багатство. Від розпачу Арефа почав звинувачувати усіх навколо та ледве не наклав на себе руки. Згодом чоловік тяжко занедужав і, перебуваючи на межі смерті, побачив видіння. Після цього Арефа розкаявся та вигукнув: "Господи, помилуй! Воно Твоє, не шкодую його!" – і дивом одужав. Відтоді він став зовсім іншою людиною. Так, Арефа почав молитися, дотримуватися посту та жити в бідності. Після праведного життя святий мирно відійшов до Господа.
Що не можна робити?
- Не слід займатися рибальством та йти на полювання, бо притягнете негаразди в дім.
- Не варто лихословити та конфліктувати.
- Не можна відмовляти в допомозі нужденним.
- Не рекомендується сваритися та сперечатися з рідними.
Що ще відзначають?
- 24 жовтня щороку відзначають Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, у 1945 році, понад 50 країн підписали Статут ООН, заснувавши цю міжнародну організацію. До неї наразі входять 193 держави.
- Також сьогодні святкують Всесвітній день кенгуру. Це свято встановили у 2020 році за ініціативою австралійської активістки Кріссі Шарп та організації Kangaroos Alive. Головна мета цього дня – привернути увагу суспільства до проблеми полювання на кенгуру, пише World Kangaroo Day.