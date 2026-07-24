У цей день наші предки дивилися на небі та милувалися зорями. Про Дні ангела й інші свята 24 липня – розповідає Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.
День пам'яті святих мучеників Бориса і Гліба
Борис і Гліб були молодшими синами князя Володимира Великого. За життя батько поділив між ними землі: Борису дістався Ростов, а Глібу – Муром. Коли Володимир у 1015 році помер, їхній старший брат Святополк вирішив захопити всю владу у свої руки. Він таємно сів на київський престол і приховав від братів звістку про смерть батька. Князівська дружина закликала Бориса піти проти Святополка й вибороти Київ. Втім, чоловік відмовився претендувати на престол. Попри це, Святополк не відмовився від своїх планів і підіслав найманих убивць, які забрали життя Бориса та його відданих слуг на річці Альті. Невдовзі трагічна доля спіткала й Гліба. Святополк покликав його до Києва, збрехавши про хворобу батька, і наймані нападники вбили молодшого брата на річці Смядині.
Хто святкує День ангела 24 липня
За новоюліанським календарем, 24 липня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Анатолій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Микола, Опанас, Роман та Христина.
Що ще відзначають
Щороку 24 липня відзначають День двоюрідних братів і сестер. У це свято заведено проводити час з найріднішими людьми та дякувати їм за любов.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Також сьогодні святкують День фінансового працівника в Україні, День розчинної кави та Міжнародний день турботи про себе.