У цей день наші предки дивилися на небі та милувалися зорями. Про Дні ангела й інші свята 24 липня – розповідає Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

День пам'яті святих мучеників Бориса і Гліба

Борис і Гліб були молодшими синами князя Володимира Великого. За життя батько поділив між ними землі: Борису дістався Ростов, а Глібу – Муром. Коли Володимир у 1015 році помер, їхній старший брат Святополк вирішив захопити всю владу у свої руки. Він таємно сів на київський престол і приховав від братів звістку про смерть батька. Князівська дружина закликала Бориса піти проти Святополка й вибороти Київ. Втім, чоловік відмовився претендувати на престол. Попри це, Святополк не відмовився від своїх планів і підіслав найманих убивць, які забрали життя Бориса та його відданих слуг на річці Альті. Невдовзі трагічна доля спіткала й Гліба. Святополк покликав його до Києва, збрехавши про хворобу батька, і наймані нападники вбили молодшого брата на річці Смядині.

Хто святкує День ангела 24 липня

За новоюліанським календарем, 24 липня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Анатолій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Микола, Опанас, Роман та Христина.

Що ще відзначають

Щороку 24 липня відзначають День двоюрідних братів і сестер. У це свято заведено проводити час з найріднішими людьми та дякувати їм за любов.

Також сьогодні святкують День фінансового працівника в Україні, День розчинної кави та Міжнародний день турботи про себе.