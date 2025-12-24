У цей день наші предки збиралися за одним столом, куштували кутю й співали колядки. Про Дні ангела й інші свята 24 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

Святвечір 2025

За біблійними переказами, Діва Марія та її чоловік Йосиф жили в тривожні часи правління царя Ірода. Дізнавшись про прихід Месії, жорстокий правитель наказав вбити всіх немовлят, тож святій родині довелося рятувати майбутню дитину. Так, подружжя знайшло прихисток у Вифлеємі, у хліві для овець. Саме там, у яслах, народився Спаситель – Ісус Христос. У мить Його появи на світ на небі спалахнула яскрава Вифлеємська зоря. Її сяйво вказало шлях волхвам, які прийшли вклонитися новонародженому та піднесли Йому свої символічні дари, зокрема золото, ладан і смирну.

День преподобномучениці Євгенії Римської

Вона зростала у знатній родині єгипетського намісника Філіпа. Дівчина була дуже вродливою та здобула блискучу освіту. Однак її життя докорінно змінилося після того, як вона прочитала Послання апостола Павла. Натхненна християнською вірою, дівчина наважилася на відчайдушний крок. Так, вона втекла з батьківського дому і таємно вступила до чоловічого монастиря. Там Євгенія зцілювала хворих, допомагала нужденним та навернула багатьох язичників до істинної віри. Втім, під час гонінь імператора Галлієна її таємницю було розкрито. За наказом правителя Євгенію стратили, і вона прийняла мученицьку смерть.

Хто святкує День ангела 24 грудня?

За новоюліанським календарем, 24 грудня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Агата, Євгенія та Клавдія.

Що ще відзначають?