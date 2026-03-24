У цей день наші предки спостерігали за погодою, щоб передбачити майбутній врожай. Про Дні ангела й інші свята 24 березня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті преподобного Захарія

Преподобний Захарій був ченцем Києво-Печерської лаври. Відомо, що чоловік постійно допомагав бідним та нужденним і присвячував їм більшу частину свого часу. До того ж у Захарія було надзвичайно стримане ставлення до їжі. Він дотримувався настільки суворого посту, що дозволяв собі трапезу лише один раз на добу – після заходу сонця. Через таку непохитну дисципліну ченця почали називати Посником. З часом віряни помітили у нього дар зцілення людських душ та здатність виганяти нечисту силу. Саме це зробило його відомим далеко за межами монастиря. Згідно з церковними переказами, Захарій міг бачити ангелів.

Хто святкує День ангела 24 березня?

За новоюліанським календарем, 24 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Степан, Яків, Володимир, Петро та Захар.

