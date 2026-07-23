У цей день наші предки уникали водойм, бо не хотіли притягнути нечисту силу у свій дім. Про Дні ангела й інші свята 23 липня – розповідає Храм святого Івана Богослова міста Харкова.

Почаївська чудотворна ікона Божої Матері

Історія святині починається у XVI столітті. У 1559 році грецький митрополит Неофіт зупинився в садибі Ганни Гойської. На знак подяки за гостинність він подарував господині ікону Божої Матері, привезену з Константинополя. Незабаром мешканці дому помітили дивовижне сяйво, що виходило від образу, а згодом біля нього сталися й перші зцілення. Справжнім дивом стало одужання рідного брата Ганни, який від народження був сліпий, але після молитви перед іконою повністю відновив зір. Вражена Гойська разом із вірянами урочисто перенесла реліквію на Почаївську гору та передала її місцевим ченцям. Відтоді образ постійно перебуває в Почаївській лаврі. Згідно з переказами, від молитви біля цієї святині хворі зцілювалися, померлі воскресали, а полонені поверталися додому.

Хто святкує День ангела 23 липня

За новоюліанським календарем, 23 липня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Андрій, Віталій, Трохим і Ганна.

Що ще відзначають

Щороку 23 липня відзначають Всесвітній день китів і дельфінів. Головна мета свята – підвищити обізнаність людей про важливість збереження цих видів тварин та проблеми, перед якими ті постають.

Також сьогодні святкують Comic Con – подію, яка вшановує світ коміксів.