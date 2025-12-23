У цей день наші предки не влаштовували гучних гулянь. Про Дні ангела й інші свята 23 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святих 10 мучеників Критських

У III столітті на острові Крит десятеро християн, зокрема Феодул, Саторнін, Євпор, Геласій, Евнікіан, Зотік, Помпій, Агафопус, Василід та Еварест, показали світові приклад незламної віри. В епоху жорстоких гонінь імператора Декія вони відкрито виступили проти ідолопоклонства та відмовилися зректися Христа. За наказом правителя сподвижників схопили й піддали нелюдським тортурам. Протягом тридцяти днів мученики терпіли страшні муки, однак Господь щоразу дивним чином зцілював їхні рани. Не зумівши зламати дух вірян, імператор наказав відсікти їм голови. До останнього подиху вони зберегли вірність Богу.

Хто святкує День ангела 23 грудня?

За новоюліанським календарем, 23 грудня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Василь, Давид, Іван, Макар, Павло та Ян.

Що ще відзначають?