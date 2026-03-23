У цей день наші предки збирали березовий сік і пригощали ним сусідів. Про Дні ангела й інші свята 23 березня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті преподобномученика Нікона та його учнів

Святий Нікон народився у Неаполі в родині язичника та християнки. У дорослому віці чоловік обрав кар'єру воїна, але його світогляд сильно змінився під час однієї з битв. Опинившись у смертельній небезпеці, Нікон пообіцяв прийняти християнську віру, якщо йому вдасться вижити. Після порятунку він негайно вирушив на пошуки духовного наставника і, пройшовши через низку випробувань, прийняв хрещення та чернечий постриг. Духовний шлях Никона продовжився на горі Ганос, де після трьох років суворого аскетичного життя його висвятили у сан єпископа. Згодом святий став очільником братії, тому був змушений рятувати свою громаду від навали варварів. Так, він опинився разом зі 190 монахами на Сицилії. Попри віддане служіння Богу, Нікон не уникнув релігійних переслідувань. Під час чергової хвилі гонінь чоловіка заарештували та піддали жорстоким тортурам. Святий загинув мученицькою смертю, а його тіло, за наказом гонителів, залишили диким звірам.

Хто святкує День ангела 23 березня?

За новоюліанським календарем, 23 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Лідія, Георгій, Ілля, Анастасія, Василь, Сергій, Варвара, Олексій і Макар.

