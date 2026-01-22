У цей день є свої заборони, яких варто дотримуватись. Корисною інформацією про цей день поділилась Андріївська церква.
До теми Яке сьогодні церковне свято: православний календар на січень 2026 року
Яке церковне свято 22 січня?
Святий Тимофій народився у місті Лістра (сучасна Туреччина). У 52 році його навернув до Христа апостол Павло, який разом із Варнавою прибули до містечка. Там апостол Павло зцілив кульгавого від народження, й тоді не тільки Тимофій, а й інші люди увірували в Христа.
Опісля Тифомій був учнем Павла. Через 15 років чоловіка висвятили на єпископа Ефеської церкви.
Смерть у єпископа була страшна. Він намагався завадити язичникам проводити свято на честь ідолів. Та люди на нього накинулись і побили камінням. У 16 столітті мощі апостола Тимофія перенесли до Царгорода (сьогоднішній Стамбул) у храм Святих Апостолів.
Також сьогодні ще вшановують пам'ять преподобномученика Анастасія Персянина і преподобномученика Анастасія Печерського, диякона.
Що сьогодні не можна робити?
- Не можна лаятись і вживати поганих слів;
- Не варто комусь бажати зла;
- Також не слід їхати у далеку поїздку, бо вона буде невдалою;
- І кажуть, якщо винести сміття, то з будинку піде щастя.
Народні прикмети
- Якщо на вікнах морозні візерунки – холоди триватимуть ще довго;
- Снігопад обіцяє гарний врожай, а сонце – ранню весну;
- А якщо в будинку "запотіло" вікно, то це до потепління.
Хто святкує День ангела 22 січня?
За новоюліанським календарем, 22 січня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Анастасія, Юхим, Тимофій, Макар, Петро, Микола, Іван, Гавриїл.
Що ще відзначають?
- На міжнародному рівні відзначають День святкування життя. Його мета – нагадати людям, що кожна мить – цінна, і це потрібно берегти.
- Крім того, святкують ще й День світлого брауні, День дідуся в Польщі, День франко-німецької дружби.