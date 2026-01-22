У цей день є свої заборони, яких варто дотримуватись. Корисною інформацією про цей день поділилась Андріївська церква.

Яке церковне свято 22 січня?

Святий Тимофій народився у місті Лістра (сучасна Туреччина). У 52 році його навернув до Христа апостол Павло, який разом із Варнавою прибули до містечка. Там апостол Павло зцілив кульгавого від народження, й тоді не тільки Тимофій, а й інші люди увірували в Христа.

Опісля Тифомій був учнем Павла. Через 15 років чоловіка висвятили на єпископа Ефеської церкви.

Смерть у єпископа була страшна. Він намагався завадити язичникам проводити свято на честь ідолів. Та люди на нього накинулись і побили камінням. У 16 столітті мощі апостола Тимофія перенесли до Царгорода (сьогоднішній Стамбул) у храм Святих Апостолів.

Також сьогодні ще вшановують пам'ять преподобномученика Анастасія Персянина і преподобномученика Анастасія Печерського, диякона.

Що сьогодні не можна робити?

Не можна лаятись і вживати поганих слів;

Не варто комусь бажати зла;

Також не слід їхати у далеку поїздку, бо вона буде невдалою;

І кажуть, якщо винести сміття, то з будинку піде щастя.

Народні прикмети

Якщо на вікнах морозні візерунки – холоди триватимуть ще довго;

Снігопад обіцяє гарний врожай, а сонце – ранню весну;

А якщо в будинку "запотіло" вікно, то це до потепління.

Хто святкує День ангела 22 січня?

За новоюліанським календарем, 22 січня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Анастасія, Юхим, Тимофій, Макар, Петро, Микола, Іван, Гавриїл.

Що ще відзначають?