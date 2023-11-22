22 листопада — яке сьогодні свято в Україні та світі: головні заборони та прикмети на цей день

Сьогодні, 22 листопада, вшановують пам'ять апостолів від 70-ти Филимона й Архипа та мучениці рівноапостольної Апфії. У світі відзначають День гуманного суспільства.

Святий Архип служив єпископом у Колосах, а от Филимон спершу був заможним чоловіком, а лише потім прийшов у християнську віру, зазначає 24 Канал.

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Обидва були учнями апостола Павла. Заради Ісуса Христа святі прийняли мученицьку смерть від язичників. На Архипа, Филимона, та Апфію напали під час молитви у церкві. Їх жорстоко побили камінням, а святого Архипа ще й порізали ножами.

Прикмети та заборони на цей день

Якщо надворі буде ясна погода, то наступного року чекайте на рясний урожай.

Сьогодні не можна розпочинати будь-які нові справи.

Якщо захворіти у цей день, то одужання доведеться чекати довго.

Заборонено вночі та ввечері дивитися на небо. Якщо ненароком побачити зірку, що падає, можна накликати смертельну хворобу.

Що відзначають у світі

Сьогодні у світі – День гуманного суспільства. Свято запровадила американська організація "Гуманне суспільство Сполучених Штатів". Мета цього дня – привернути увагу до того, як люди ставляться до тварин. Адже жорстоке поводження з ними, на жаль, досі існує у різних суспільствах. Сьогодні варто проявити любов та турботу до своїх домашніх улюбленців або ж до тварин у притулках чи на вулиці.