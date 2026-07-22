У народі цей день називали Марією Ягідницею або Вогняною Марією. Наші предки вірили, що саме час навести лад у домі, заготовити ягоди на зиму та не випробовувати долю сварками. Про головні заборони, прикмети та традиції 22 липня – розповідає 24 Канал. А про історію - Андріївська церква.

День пам'яті святої Марії Магдалини

Марія Магдалина походила з міста Магдала в Галілеї. За Євангелієм, Ісус Христос зцілив її, вигнавши сім бісів, після чого вона залишила своє колишнє життя й стала однією з найвідданіших учениць Спасителя.

Свята супроводжувала Христа до останніх днів Його земного життя, була біля хреста під час розп'яття, а після поховання першою прийшла до Гробу Господнього з пахощами. Саме Марії Магдалині першій явився воскреслий Ісус і доручив сповістити апостолів про Воскресіння.

За церковним переказом, пізніше свята вирушила до Риму й подарувала імператору Тіберію яйце зі словами: "Христос воскрес!". Коли правитель засумнівався, яйце дивовижним чином стало червоним. Саме з цією легендою пов'язують традицію фарбувати великодні яйця.

Марія Магдалина вважається покровителькою жінок, сім'ї та домашнього миру. До неї звертаються з молитвами про здоров'я, сімейне благополуччя та підтримку в складні моменти життя.

Що не можна робити 22 липня

Не варто сваритися, лихословити, заздрити чи з'ясовувати стосунки – кажуть, конфлікт може затягнутися надовго.

Не рекомендується відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

За народними повір'ями, жінкам не слід виконувати важку роботу в полі, саду чи на городі.

Під час грози не бажано працювати просто неба, а також залишати відчиненими вікна й двері. Наші предки вірили, що так можна впустити в оселю нечисту силу, хоча здоровий глузд теж має свою версію – блискавка й протяги справді не найкраща компанія.

Народні прикмети

Якщо вранці стелиться туман – день буде теплим і сонячним.

Гроза віщує щедрий урожай пшениці, ячменю та гречки.

Жаби сидять у воді – буде суха погода, вибралися на берег – незабаром задощить.

Яскраві зірки перед світанком обіцяють опади.

Голуби ховаються в гніздах – чекайте негоди.

Хто святкує іменини 22 липня

22 липня за новим церковним календарем День ангела відзначають не тільки Марії, але й Михайло, Олексій, Магдалина.

Що ще відзначають 22 липня

22 липня у світі відзначають Всесвітній день мозку.



