У народі цей день називали Марією Ягідницею або Вогняною Марією. Наші предки вірили, що саме час навести лад у домі, заготовити ягоди на зиму та не випробовувати долю сварками. Про головні заборони, прикмети та традиції 22 липня – розповідає 24 Канал. А про історію - Андріївська церква.
День пам'яті святої Марії Магдалини
Марія Магдалина походила з міста Магдала в Галілеї. За Євангелієм, Ісус Христос зцілив її, вигнавши сім бісів, після чого вона залишила своє колишнє життя й стала однією з найвідданіших учениць Спасителя.
Свята супроводжувала Христа до останніх днів Його земного життя, була біля хреста під час розп'яття, а після поховання першою прийшла до Гробу Господнього з пахощами. Саме Марії Магдалині першій явився воскреслий Ісус і доручив сповістити апостолів про Воскресіння.
За церковним переказом, пізніше свята вирушила до Риму й подарувала імператору Тіберію яйце зі словами: "Христос воскрес!". Коли правитель засумнівався, яйце дивовижним чином стало червоним. Саме з цією легендою пов'язують традицію фарбувати великодні яйця.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Марія Магдалина вважається покровителькою жінок, сім'ї та домашнього миру. До неї звертаються з молитвами про здоров'я, сімейне благополуччя та підтримку в складні моменти життя.
Що не можна робити 22 липня
- Не варто сваритися, лихословити, заздрити чи з'ясовувати стосунки – кажуть, конфлікт може затягнутися надовго.
- Не рекомендується відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.
- За народними повір'ями, жінкам не слід виконувати важку роботу в полі, саду чи на городі.
- Під час грози не бажано працювати просто неба, а також залишати відчиненими вікна й двері. Наші предки вірили, що так можна впустити в оселю нечисту силу, хоча здоровий глузд теж має свою версію – блискавка й протяги справді не найкраща компанія.
Народні прикмети
- Якщо вранці стелиться туман – день буде теплим і сонячним.
- Гроза віщує щедрий урожай пшениці, ячменю та гречки.
- Жаби сидять у воді – буде суха погода, вибралися на берег – незабаром задощить.
- Яскраві зірки перед світанком обіцяють опади.
- Голуби ховаються в гніздах – чекайте негоди.
Хто святкує іменини 22 липня
22 липня за новим церковним календарем День ангела відзначають не тільки Марії, але й Михайло, Олексій, Магдалина.
Що ще відзначають 22 липня
22 липня у світі відзначають Всесвітній день мозку.