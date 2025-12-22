У цей день наші предки готувалися до різдвяних свят. Про Дні ангела й інші свята 22 грудня – дня пам'яті святої великомучениці Анастасії – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на грудень 2025 року

День пам'яті святої великомучениці Анастасії

Вона походила з родини, де батько був язичником, а мати таємно сповідувала християнство. Саме ненька довірила виховання доньки праведному Хрисогону, який став її наставником у вірі. Після смерті матері батько вирішив видати Анастасію заміж за Помплія. Цей шлюб став для дівчини тяжким випробуванням, адже чоловік жорстоко з неї знущався. Попри це, Анастасія знаходила розраду в милосерді. Перевдягнувшись у лахміття, вона таємно пробиралася до в'язниць, де лікувала та підтримувала ув'язнених християн. Коли Помплій дізнався про таємну діяльність дружини, то піддав її ще страшнішим тортурам. Лише після смерті тирана Анастасія роздала весь спадок нужденним і продовжила доброчинність. Втім, згодом про життя святої довідався імператор Діоклетіан. За його наказом Анастасію схопили, прив'язали до стовпів і стратили.

Хто святкує День ангела 22 грудня?

За новоюліанським календарем, 22 грудня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Дмитро, Теодор, Федір, Анастасія.

Що ще відзначають?