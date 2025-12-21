У цей день наші предки займалися рукоділлям, зокрема шили та вишивали. Про Дні ангела та інші свята 21 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на грудень 2025 року

День пам'яті святої мучениці Юліани

Вона з'явилася на світ у Нікомидії, у сім'ї заможного язичника. Ще в юному віці її заручили з юнаком, на ім'я Єлевсій. Однак дівчині не подобалося ідолопоклонство. Саме тому вона таємно навернулася до християнства, вирішивши присвятити життя Богу. Коли настав час, Юліана відверто зізналася, що не бажає одружуватися. Це викликало гнів її батька, який, попри родинні зв'язки, жорстоко побив доньку за відмову нареченому. Згодом доля знову звела її з Єлевсієм, але вже у залі суду, куди він прийшов як правитель міста. Колишній наречений намагався схилити дівчину до шлюбу, обіцяючи не змушувати її зрікатися віри. Та Юліана залишилася непохитною. За це її піддали нелюдським тортурам. І хоча Господь чудесним чином зцілював рани мучениці, зрештою її життя обірвала жорстока страта.

Хто святкує День ангела 21 грудня?

За новоюліанським календарем, 21 грудня Дні ангела святкують люди з іменами: Леонтій, Михайло, Микита, Петро, Сергій, Уляна та Юліана.

Що ще відзначають?