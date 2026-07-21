Що варто знати про це свято, які народні прикмети з ним пов'язані та чого краще уникати цього дня – розповідає 24 Канал. А Андріївська церква розповідає про історію свята.

День пам'яті преподобних Онуфрія та Онісима

Жили вони приблизно на межі XII–XIII століть, і обидва жили в Києво-Печерській лаврі. Про їхнє земне життя збереглося небагато свідчень, та одна деталь дійшла до нас цілком виразно: Онуфрій дав собі обітницю мовчання і дотримав її до самого кінця – за все життя майже не промовив жодного слова. Саме тому й отримав своє прізвисько – Мовчазний. Витримка, яку сьогодні важко навіть уявити.

Онісим обрав інший, але не менш суворий шлях – усамітнення, молитву та піст. Жодної метушні, жодного зайвого слова чи вчинку – лише зосереджене духовне життя, віддане повністю Богові.

До обох преподобних сьогодні звертаються з проханнями про терпіння, духовну силу та мудрість – коли життя ставить перед складним вибором чи випробуванням. Онуфрія ж додатково просять навчити стриманості в словах і вберегти від пустослів'я – прохання, яке не втрачає актуальності попри вісім століть, що минули відтоді.

Народні традиції на Онуфрія Мовчазного

Назва свята говорить сама за себе. Наші предки вірили, що 21 липня варто якомога менше говорити й більше робити. Якщо виконувати роботу мовчки, то в оселі пануватимуть мир і достаток. Зізнаймося, іноді це правило не завадило б і сімейним чатам.

Цього дня господарі прибирали будинок, провітрювали комори та льохи, лагодили господарські приміщення, перебирали речі й починали робити запаси на зиму. Також варили компоти, варення, готували домашній квас і займалися першими сезонними заготовками.

Існувало й цікаве повір'я про "німу воду". Її набирали ще до світанку, не промовляючи жодного слова. За народними віруваннями, така вода мала особливі цілющі властивості.

Народні прикмети на 21 липня

Наші предки уважно спостерігали за погодою:

холодна ніч – до ранньої та морозної зими;

ранковий туман – до повернення теплих днів;

дрібний дощ – до щедрого врожаю грибів;

сильна злива – до затяжної та вологої осені;

сороки голосно щебечуть – зима буде м'якою.

Якщо день тихий і сонячний, то й кінець року обіцяє бути спокійним.

Що не варто робити 21 липня

У цей день не рекомендують:

сваритися, лихословити та пліткувати;

говорити зайве й з'ясовувати стосунки;

без потреби користуватися гострими предметами;

запрошувати до оселі небажаних гостей;

купатися у річках та озерах.

Хто святкує День ангела 21 липня

Сьогодні іменини відзначають: Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федір та Ганна.

Не забудьте привітати рідних і друзів, якщо серед них є власники цих імен.

Що ще відзначають 21 липня

Міжнародний день нездорової їжі.