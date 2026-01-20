У цей день наші предки займалися випіканням хліба з родиною. Про Дні ангела й інші свята 20 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія.
День пам'яті преподобного Євтимія Великого
Він народився у 377 році, у місті Мелітина (сучасна Туреччина), у родині благочестивих християн. Ще з юності Євтимій обрав шлях служіння Богу, тому прийняв чернецтво після смерті батьків. У пошуках духовної досконалості святий оселився у палестинській пустелі, де поєднав сувору аскезу та молитву. Згодом слава про його подвиги швидко поширилася, і вже через деякий час навколо подвижника зібралися учні. Тоді Євтимій заснував монастир, що став духовним центром краю. Святий прославився даром чудотворення та зцілення, а також як захисник православ'я в часи церковних розколів. Він зауважував, що шлях до Бога лежить через смирення та служіння ближньому.
Хто святкує День ангела 20 січня?
За новоюліанським календарем, 20 січня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Павло, Семен та Інна.
Що ще відзначають?
- 20 січня Україна схиляє голову в пам'ять про захисників Донецького аеропорту – легендарних "кіборгів". Цей день присвячений героям, які тримали оборону протягом 242 пекельних днів – з травня 2014-го по січень 2015 року. Свою назву військові отримали від ворогів, які не могли повірити, що живі люди здатні витримувати такі атаки. Про їхню незламність назавжди увійшла в історію фраза: "Вони вистояли – не витримав бетон".
- Сьогодні також відзначають День Автономної Республіки Крим. Він присвячений річниці проведення першого "Всекримського референдуму" 1991 року, на якому абсолютна більшість жителів півострова, а саме 94%, висловилася за відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки. Ця подія визначила сучасний статус Криму як Автономної Республіки у складі України. Сьогодні ця дата є також нагадуванням про невіддільність півострова від української держави, попри тимчасову російську окупацію.