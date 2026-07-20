Що варто знати про цей день – розповідає Андріївська церква. А ще з цим днем пов'язано чимало народних прикмет, традицій та заборон, які збереглися донині.
День пам'яті святого пророка Іллі
Пророк Ілля жив у IX столітті до нашої ери та присвятив своє життя служінню Богові. Коли за правління царя Ахава ізраїльтяни почали поклонятися Ваалу та іншим язичницьким богам, він відкрито закликав людей покаятися й повернутися до віри. Та його не почули. За переказами, після цього землю охопила трирічна посуха.
Під час голоду Ілля знайшов прихисток у вдови із Сарепти. За його молитвами в її оселі не переводилися борошно й олія, а згодом пророк воскресив її сина. Згодом Іллі довелося переховуватися в печері, де він отримав Боже одкровення.
Народні прикмети на Іллю
Іллін день – це той самий момент, коли народний календар починає натякати: літо ще не закінчилося, але осінь уже тихенько стоїть у черзі.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Наші предки уважно стежили за погодою:
- спекотний день – осінь буде сухою;
- комарі літають цілими хмарами – чекайте ясної погоди;
- чути грім без дощу – найближчим часом опадів не буде;
- якщо цього дня не випав дощ – попереду ще кілька тижнів посухи;
- потрапити під дощ на Іллю вважалося доброю прикметою – мовляв, хвороби оминатимуть стороною.
Що не варто робити 20 липня
- купатися у річках, озерах чи ставках;
- працювати в полі або на городі без нагальної потреби;
- сваритися, ображати інших і відмовляти в допомозі;
- займатися важкою фізичною працею;
- працювати з металом.
Натомість віряни відвідують богослужіння, моляться за здоров'я рідних, мир у родині та добрий урожай.
Хто святкує День ангела 20 липня
Сьогодні іменини відзначають:
Георгій, Іван, Ілля, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Петро, Сергій та Федір.
Не забудьте привітати рідних і друзів, якщо серед них є власники цих імен.
Що ще відзначають 20 липня
Також сьогодні святкують Міжнародний день торта та Міжнародний день шахів.