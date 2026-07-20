Що варто знати про цей день – розповідає Андріївська церква. А ще з цим днем пов'язано чимало народних прикмет, традицій та заборон, які збереглися донині.

День пам'яті святого пророка Іллі

Пророк Ілля жив у IX столітті до нашої ери та присвятив своє життя служінню Богові. Коли за правління царя Ахава ізраїльтяни почали поклонятися Ваалу та іншим язичницьким богам, він відкрито закликав людей покаятися й повернутися до віри. Та його не почули. За переказами, після цього землю охопила трирічна посуха.

Під час голоду Ілля знайшов прихисток у вдови із Сарепти. За його молитвами в її оселі не переводилися борошно й олія, а згодом пророк воскресив її сина. Згодом Іллі довелося переховуватися в печері, де він отримав Боже одкровення.

Народні прикмети на Іллю

Іллін день – це той самий момент, коли народний календар починає натякати: літо ще не закінчилося, але осінь уже тихенько стоїть у черзі.

Наші предки уважно стежили за погодою:

спекотний день – осінь буде сухою;

комарі літають цілими хмарами – чекайте ясної погоди;

чути грім без дощу – найближчим часом опадів не буде;

якщо цього дня не випав дощ – попереду ще кілька тижнів посухи;

потрапити під дощ на Іллю вважалося доброю прикметою – мовляв, хвороби оминатимуть стороною.

Що не варто робити 20 липня

купатися у річках, озерах чи ставках;

працювати в полі або на городі без нагальної потреби;

сваритися, ображати інших і відмовляти в допомозі;

займатися важкою фізичною працею;

працювати з металом.

Натомість віряни відвідують богослужіння, моляться за здоров'я рідних, мир у родині та добрий урожай.

Хто святкує День ангела 20 липня

Сьогодні іменини відзначають:

Георгій, Іван, Ілля, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Петро, Сергій та Федір.

Не забудьте привітати рідних і друзів, якщо серед них є власники цих імен.

Що ще відзначають 20 липня

Також сьогодні святкують Міжнародний день торта та Міжнародний день шахів.