У цей день наші предки починали вчити різдвяні пісні. Про Дні ангела й інші свята 20 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд Блаженнішого митрополита Мефодія.

День пам'яті священномученика Ігнатія Богоносця

Він народився в Сирії та ще з ранніх років почав цікавитися ідеями християнства. Йому пощастило особисто спілкуватися з апостолами та переймати від них основи віри. Завдяки своєму праведному життю та доброчесності Ігнатія обрали єпископом Антіохії, де він самовіддано прослужив 40 років. У часи правління імператора Траяна святий відмовився зрадити свої переконання і вклонитися язичницьким ідолам. За цю непокору його відправили до Риму на вірну смерть. Саме там через деякий час його роздерли звірі. Спершу мощі мученика перенесли до Антіохії, але згодом їх повернули до Риму.

Хто святкує День ангела 20 грудня?

За новоюліанським календарем, 20 грудня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Антон, Данило, Іван, Гнат, Ян.

Що ще відзначають?