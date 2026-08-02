2 серпня – яке церковне свято: хто сьогодні має іменини

2 серпня віряни вшановують перенесення мощей святого первомученика Стефана. Його вбили через відданість християнству.

У цей день наші предки запрошували родичів та влаштовували сімейну трапезу. Про Дні ангела й інші свята 2 серпня – розповідає Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

Перенесення мощей святого першомученика Стефана

Стефан належав до числа сімдесяти апостолів Ісуса Христа і відзначався винятковою мудрістю. Він володів потужним даром проповідника, тому ніхто не міг переконати його чи здолати в суперечках. Святий був відданим Господу, і це викликало неабияку лють у юдейських старійшин. Через це одного дня вони несправедливо засудили чоловіка до страти. Відомо, що тіло першомученика таємно поховав учитель закону Гамалиїл. Лише у 415 році мощі святого відшукали та перенесли спочатку до Єрусалима, а пізніше – до Константинополя. На місці ж загибелі Стефана імператриця Євдокія побудувала храм.

Хто святкує День ангела 2 серпня

За новоюліанським календарем, 2 серпня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан і Тарас.

Що ще відзначають

Щороку 2 серпня відзначають Міжнародний день голокосту ромів. До речі, цю дату обрали невипадково. Адже саме у ніч проти 3 серпня 1944 року нацисти забрали життя багатьох ромів у таборі смерті Аушвіц.

Також сьогодні святкують Міжнародний день прощення, Міжнародний день поні, День Повітряних Сил ЗСУ, День сестер і День народження поштової скриньки.