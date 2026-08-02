В этот день наши предки приглашали родственников и устраивали семейный обед. О днях ангела и других праздниках 2 августа – рассказывает Фонд памяти Блаженнейшего митрополита Мефодия.

Перенесение мощей святого первомученика Стефана

Стефан входил в число семидесяти апостолов Иисуса Христа и отличался исключительной мудростью. Он обладал мощным даром проповедника, поэтому никто не мог убедить его или одолеть в спорах. Святой был предан Господу, и это вызывало неимоверную ярость у иудейских старейшин. Из-за этого однажды они несправедливо приговорили его к казни. Известно, что тело первомученика тайно похоронил учитель закона Гамалиил. Лишь в 415 году мощи святого были найдены и перенесены сначала в Иерусалим, а позже – в Константинополь. На месте гибели Стефана императрица Евдокия построила храм.

Кто отмечает День ангела 2 августа

По новоюлианскому календарю 2 августа День ангела отмечают люди с такими именами: Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан и Тарас.

Что еще отмечают

Ежегодно 2 августа отмечается Международный день памяти жертв Холокоста рома. Кстати, эта дата выбрана неслучайно. Ведь именно в ночь на 3 августа 1944 года нацисты убили многих рома в лагере смерти Освенцим.

Также сегодня отмечают Международный день прощения, Международный день пони, День Воздушных Сил ВСУ, День сестер и День рождения почтового ящика.