У цей день наші предки займалися домашніми справами. Про заборони й інші свята 2 грудня – пише 24 Канал з посиланням на Храм святого Іоанна Богослова міста Харкова.

Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на грудень 2025

День пам'яті святого пророка Авакума

Детальної інформації про життя святого Авакума збереглося небагато. Так, відомо, що Авакум був одним зі старозавітних малих пророків. Свою духовну місію він зафіксував у власній книзі одкровень, де порушував глибокі теми. Зокрема, у праці святий описав п'ять проклять халдеїв, утиски вірян та великий суд над людством. Крім цього, Авакум заздалегідь сповістив про майбутнє зруйнування Єрусалимського храму та тяжкий період Вавилонського полону. Водночас наскрізною темою його проповідей було застереження для суспільства. Адже пророк неодноразово наголошував на неминучості покарання для тих, хто збився з істинного шляху та порушив Божі закони. Що цікаво, незадовго до початку війни з Вавилоном святий відвідав Аравію, де допомагав місцевим служителям. За переказами, коли найстрашніші події вщухли, пророк повернувся на рідні землі. Свої останні роки Авакум провів у Єрусалимі, де й завершився його земний шлях.

Що не можна робити?

Не рекомендується лихословити, пліткувати, заздрити та конфліктувати.

Не можна важко працювати.

Не слід сваритися та сперечатися з рідними.

Не варто ходити сьогодні босоніж.

Що ще відзначають?