У цей день наші предки садили огірки на городі. Про Дні ангела й інші свята на 2 травня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого Никифора

Никифор жив у Царгороді за часів правління імператора Лева Вірменина. Святий прийняв чернецтво та присвятив життя служінню Богу, а згодом завдяки своїй відданій діяльності очолив Царгородську патріархію. Коли правитель розпочав політику іконоборства, Никифор відкрито виступив проти цього. Через принципову позицію святого імператор заслав його на віддалений острів. Саме там Никифор і помер у 828 році. Згодом християни віднайшли його мощі нетлінними та урочисто перенесли їх назад до Царгорода.

Хто святкує День ангела 2 червня?

За новоюліанським календарем, 2 червня Дні ангела в Україні святкують: Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Уляна та Юліана.

Що ще відзначають?

Щороку 2 червня відзначають Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки. Цю дату встановили у 2016 році, щоб забезпечити медичну та психологічну допомогу людям із булімією, анорексією та компульсивним переїданням. Традиційно цього дня фахівці проводять зустрічі з лікарями та психологами, які підвищують обізнаність суспільства про небезпеку таких розладів.