У народному календарі цей день називали Мокринами, адже саме наприкінці липня часто починалися тривалі дощі та грози. Про історію свята 19 липня – розповідає Андріївська церква

День пам'яті святої преподобної Макрини

Макрина народилася близько 327 року в Каппадокії у родині, яку Церква згодом канонізувала майже в повному складі. Ще в юності дівчину заручили, але наречений раптово помер до весілля. З того моменту дівчина вирішила присвятити себе тільки родині та допомозі нужденним і більше не виходити заміж.

А вже після смерті батька Мокрина взяла всі тяготи турботи за рідними на себе. З часом вмовила матір продати все майно та піти в монастир.

Там дівчина займалась справами церковними, а після смерті матері стала настоятельницею обителі, де вони жили всі роки.

Народні прикмети та Мокрини

У народі 19 липня прозвали Мокринами – і не випадково: саме в цей період здавна очікували затяжних дощів і гроз. Дощ цього дня, за прикметами, обіцяє вологий кінець липня і щедрий урожай грибів, швидкі хмари – до зміни погоди, а гучний спів коників і цвіркунів – до кількох спекотних днів.

Що не варто робити 19 липня

вживати спиртне – вважалося, що це день, коли шкідливі звички особливо охоче "приклеюються";

солити огірки й квасити капусту – заготовки нібито довго не простоять;

сваритися, лаятися чи ображати інших;

залишати без підтримки тих, хто потребує допомоги;

вирушати на полювання або рибалку.

Хто святкує День ангела 19 липня

Іменини відзначають Антон, Архип, Валентин, Василь, Віктор, Гліб та Інокентій.

Що ще відзначають 19 липня

Цього дня у світі також відзначають День тренера, Міжнародний день ретейнерів (так-так, тих, що підтримують результат після брекетів) та День нових друзів.