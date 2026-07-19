У народному календарі цей день називали Мокринами, адже саме наприкінці липня часто починалися тривалі дощі та грози. Про історію свята 19 липня – розповідає Андріївська церква
День пам'яті святої преподобної Макрини
Макрина народилася близько 327 року в Каппадокії у родині, яку Церква згодом канонізувала майже в повному складі. Ще в юності дівчину заручили, але наречений раптово помер до весілля. З того моменту дівчина вирішила присвятити себе тільки родині та допомозі нужденним і більше не виходити заміж.
А вже після смерті батька Мокрина взяла всі тяготи турботи за рідними на себе. З часом вмовила матір продати все майно та піти в монастир.
Там дівчина займалась справами церковними, а після смерті матері стала настоятельницею обителі, де вони жили всі роки.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Народні прикмети та Мокрини
У народі 19 липня прозвали Мокринами – і не випадково: саме в цей період здавна очікували затяжних дощів і гроз. Дощ цього дня, за прикметами, обіцяє вологий кінець липня і щедрий урожай грибів, швидкі хмари – до зміни погоди, а гучний спів коників і цвіркунів – до кількох спекотних днів.
Що не варто робити 19 липня
- вживати спиртне – вважалося, що це день, коли шкідливі звички особливо охоче "приклеюються";
- солити огірки й квасити капусту – заготовки нібито довго не простоять;
- сваритися, лаятися чи ображати інших;
- залишати без підтримки тих, хто потребує допомоги;
- вирушати на полювання або рибалку.
Хто святкує День ангела 19 липня
Іменини відзначають Антон, Архип, Валентин, Василь, Віктор, Гліб та Інокентій.
Що ще відзначають 19 липня
Цього дня у світі також відзначають День тренера, Міжнародний день ретейнерів (так-так, тих, що підтримують результат після брекетів) та День нових друзів.