У цей день наші предки проводили час вдома, бо на вулиці панував мороз. Про Дні ангела й інші свята 19 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
День пам'яті святого мученика Боніфатія
Він був слугою заможної римлянки Аглаїди. Між ними існував гріховний зв'язок, а чоловік мав пристрасть до вина. Однак згодом Аглаїда та Боніфатій вирішили покаятися та очистити свої душі. Жінка вірила, що зберігання мощей святих у домі допомагає позбутися гріхів, тому відправила слугу на Схід. Під час цієї подорожі він став свідком жорстоких катувань християн. Вражений незламністю їхньої віри, Боніфатій також відкрив своє серце Богу і назвався християнином. До того ж святий відмовився вклонятися язичницьким ідолам, за що був засуджений до страти. Після страшних тортур, які він дивом пережив, йому відтяли голову. Тіло мученика згодом повернули Аглаїді, яка на честь його подвигу побудувала церкву.
Хто святкує День ангела 19 грудня?
За новоюліанським календарем, 19 грудня Дні ангела святкують люди з такими іменами:
- Григорій – виникло у Стародавній Греції та означає "пильний" або "уважний".
- Ілля – має давньоєврейське коріння та трактується як "вірянин" або "мій Бог – Господь".
- Тимофій – має давньогрецьке походження та перекладається як "той, хто шанує Бога".
Що ще відзначають?
- Щороку 19 грудня відзначають День адвокатури в Україні. Його встановив Указ тодішнього Президента України Леоніда Кучми у 2002 році. Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що 19 грудня 1992 року в Україні набрав чинності Закон "Про адвокатуру".
- Також сьогодні святкують Міжнародний день допомоги бідним, День твердих цукерок, День вівсяних кексів і День вічнозеленого дерева.