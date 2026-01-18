Яке церковне свято у неділю, 18 січня: чию пам'ять сьогодні вшановують віряни

18 січня віряни вшановують пам'ять святих Афанасія і Кирила, святителів Олександрійських. Вони віддано служили Господу та захищали християнство.

У цей день наші предки займалися генеральним прибиранням в оселях. Про Дні ангела й інші свята 18 січня – пише 24 Канал з посиланням на Андріївську церкву.

День пам'яті святителів Афанасія Великого і Кирила

Святий Афанасій народився в столиці Єгипту, у сім'ї побожних батьків. Ще з дитинства він був християнином, тож в юному віці патріарх Олександр взяв його до церковного кліру. Вже тоді майбутній святитель почав захищати православну віру від поширеної аріанської єресі, а після смерті свого наставника очолив єпископську кафедру. Його служіння, що тривало понад 47 років, було сповнене постійних гонінь та поневірянь. Відомо, що Афанасій помер у 387 році, залишивши після себе численні твори на захист віри, які радив читати навіть Іван Золотоустий.

Святий Кирило також походив зі знатної й благочестивої християнської родини. Попри вивчення світських наук і філософії, він найбільше прагнув поглибити свої знання Святого Письма. Протягом шести років Кирило пробув у Нітрійських горах, після чого патріарх Феофіл висвятив його в диякони й дозволив проповідувати. Згодом святого обрали Олександрійським патріархом. Святитель писав викривальні листи до імператора й Папи та очолив III Вселенський Собор в Ефесі у 431 році. Саме там Кирило утвердив правдиве вчення про втілення Сина Божого. Через 13 років патріарх відійшов у вічність.

Хто святкує День ангела 18 січня?

За новоюліанським календарем, 18 січня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Афанасій, Володимир, Дмитро, Євген, Кирило, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Сергій, Марія та Оксана.

Що ще відзначають?