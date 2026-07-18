У народі цей день називали Омеляновим днем або Горобиними ночами. Наші предки вірили, що саме наприкінці липня нічні грози стають особливо частими. Про історію свята 18 липня – розповідає Андріївська церква.

День пам'яті святого мученика Еміліана

Святий Еміліан жив у IV столітті в місті Доростолі на березі Дунаю за часів правління імператора Юліана Відступника. Коли імператор наказав переслідувати й убивати християн, Еміліан відкрито виступив проти язичництва. Він прийшов до капища, розбив статуї ідолів та перекинув жертовники.

За свій вчинок чоловіка жорстоко били, а потім засудили до спалення. За церковним переказом, полум'я не завдало святому шкоди, натомість обпалило багатьох язичників, які прийшли спостерігати за стратою. Коли вогонь згас, Еміліан ліг на розпечене вугілля, помолився та мирно відійшов до Господа.

Народні традиції 18 липня

У народі цей день був відомий як Омелянів день. Саме в цей час завершувалися жнива, тому після виснажливої праці люди топили лазню та парилися віниками із житньої соломи, польових квітів і духмяних трав. Вважалося, що такий обряд допомагає змити втому й повернути сили.

Також із цього дня господині розпочинали заготівлю варення, солінь, грибів і ягід на зиму. Недарма казали: "Омелян прийшов, грибів-ягід знайшов, велить заготовлювати".

Ще одна народна назва дня – Горобині ночі. За повір'ям, через сильні нічні грози налякані горобці залишали свої схованки й хаотично літали в темряві.

Що не можна робити 18 липня

За народними віруваннями, цього дня не варто:

митися в лазні наодинці;

ходити до лазні після заходу сонця або після півночі;

нехтувати пересторогами під час грози.

Наші предки вірили, що в цей час у лазні може оселитися банний дух, тому були особливо обережними.

Хто святкує День ангела 18 липня?

День ангела відзначають Афанасій, Іван, Омелян та Степан.

Що ще відзначають?

Щороку 18 липня у світі відзначають День ідеальної сім'ї, Міжнародний день Нельсона Мандели та Всесвітній день слухання.

