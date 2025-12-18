У цей день наші предки проводили час з родиною та готували пісні страви. Про Дні ангела й інші свята 18 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
День пам'яті святого мученика Севастіяна та дружини його
Він народився у місті Нарбоні та здобув освіту в Медіолані. За часів правління імператорів Діоклетіана та Максиміана Севастіян очолював палацову варту, користуючись великою повагою серед придворних та військових. Однак ніхто не здогадувався про його таємницю – святий був відданим християнином. Згодом він почав навертати язичників та зцілювати хворих силою молитви. Коли ж імператор дізнався про діяльність святого, то наказав знищити християн, а Севастіана – закидати стрілами. Чоловік дивом пережив страту, але згодом все одно прийняв мученицьку смерть.
Хто святкує День ангела 18 грудня?
За новоюліанським календарем, 18 грудня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Віра, Віктор, Зоя і Марк.
Що ще святкують?
- 18 грудня щороку відзначають День військової контррозвідки Служби Безпеки України. Його встановив Указ першого президента Леоніда Кравчука у 1991 році. У цей день громадяни вшановують відданість, мужність та професіоналізм співробітників контррозвідки СБУ, які протидіють шпигунству, тероризму, зрадництву та іншим загрозам національній безпеці України.
- Також сьогодні святкують Міжнародний день мігранта, Міжнародний день арабської мови, День випікання печива та День вдячності сніжинці.