У цей день наші предки проводили час з родиною та готували пісні страви. Про Дні ангела й інші свята 18 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святого мученика Севастіяна та дружини його

Він народився у місті Нарбоні та здобув освіту в Медіолані. За часів правління імператорів Діоклетіана та Максиміана Севастіян очолював палацову варту, користуючись великою повагою серед придворних та військових. Однак ніхто не здогадувався про його таємницю – святий був відданим християнином. Згодом він почав навертати язичників та зцілювати хворих силою молитви. Коли ж імператор дізнався про діяльність святого, то наказав знищити християн, а Севастіана – закидати стрілами. Чоловік дивом пережив страту, але згодом все одно прийняв мученицьку смерть.

Хто святкує День ангела 18 грудня?

За новоюліанським календарем, 18 грудня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Віра, Віктор, Зоя і Марк.

Що ще святкують?